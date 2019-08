Rolling Stone Facebook

Twitter

Tumblr

Pin It Thumbnails 1 of - Show All Thumbnails Close thumbnails View previous slide View next slide Skip Ad Lollapalooza 2019: Photos Julian Casablancas of the Strokes Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone SABA Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone Fitz and the Tantrums Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone King Princess Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone Matt Shultz of Cage the Elephant Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone Hozier Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone Normani Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone Lil Baby Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone FKJ Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone Albert Hammond Jr. of The Strokes Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone Fitz and the Tantrums Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone SABA Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone The Chainsmokers Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone H.E.R. Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone FKJ Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Sacha Lecca for Rolling Stone Ghostmane Lollapalooza Music Festival in Chicago, August 1-4, 2019 Koury Angelo for Rolling Stone

RS Live Media Logo Created with Sketch.