Pieces of me 

Die Spannung steigt, als ich mich hinsetze, um mit Schauspielerin und Ikone der queeren Community Samira Wiley über eine ganz besondere Kollaboration zu sprechen: Ein 152 Zentimeter hohes Portrait von Wiley, das komplett aus LEGO® Steinen und Elementen geschaffen wurde. Das Portrait ist der Auftakt eines Projekts, das die vielfältigen, individuellen Facetten unserer Persönlichkeit feiert und dazu aufruft, diese durch spielerisches und kreatives Gestalten selbst zu entdecken.

„Es enthält ein paar interessante Details.”, sagt Wiley grinsend über ihr Portrait. „Manche davon erkennt man nur, wenn man sich im selben Raum befindet.”. Ihr Lächeln ist so strahlend wie ihre Persönlichkeit, es zeigt wechselnd warmherzige Aufrichtigkeit und ausgelassene Heiterkeit. Während wir noch an der Tonqualität des Videoanrufs arbeiten – etwas, das im Jahr 2023 quasi Teil jedes digitalen Interviews ist – versprüht sie eine geradezu Zen-artige Ausstrahlung.

„Moment.”, Wiley hält einen Finger hoch, bevor sie vom Bildschirm verschwindet. Kurz darauf höre ich, wie sie mit ihrer Tochter George spricht. Abseits der Kamera ist ein gut gelauntes Kleinkind zu hören, das fröhlich mit seiner Mama spricht. Selbst bei ihrer Suche nach einem Gerät mit besserem Sound nimmt sich Wiley Zeit für Ihr Kind.

Kurz darauf ist Wiley wieder im Bild. Das Video im Querformat wurde durch eines im Hochformat ersetzt und der Name „Lauren” am unteren Bildschirmrand deutet darauf hin, dass sie den nicht-kooperierenden Computer gegen das Handy ihrer Frau eingetauscht hat.

„Okay, jetzt dürfte es klappen.”, strahlt sie.

Nun, da der Ton mitspielt, tauchen wir gemeinsam ein in Wileys persönliche Entwicklung, die vielschichtigen Facetten ihrer Persönlichkeit und ihre Erfahrungen, aus denen sich das Portrait ihres bisherigen Lebens zusammensetzt.

Samira, dieses Projekt widmet sich auf wunderbare Art und Weise Identitätskonzepten und -komponenten. Auf welche frühen Einflüsse, die deine Identität geprägt haben, blickst du zurück?

Es gab nicht viele Charaktere in Film und Fernsehen, die so aussehen und so lieben, wie ich es tue. Und wenn, dann wurden sie nicht gut umgesetzt oder von Menschen gespielt, die sich selbst nicht mit der Figur identifizieren konnten. Für mich war es ein Aha-Moment, als ich erkannte: Wow, diese Dinge, über die in meinen jungen Jahren nicht gesprochen wurde, existieren nicht nur, sondern sind ein Teil von mir.

Du hast wesentlich zur Repräsentation der LGBTQIA+ Community beigetragen, aber die damit verbundene Aufmerksamkeit kann auch kompliziert sein.

Vor meiner zweiten TV-Rolle habe ich mit meiner Frau als meine engste Vertrauensperson darüber gesprochen, dass ich nicht jedes Mal einen lesbischen Charakter spielen und in diese Schublade gesteckt werden möchte.

Diese Angst kenne ich. Die Vorstellung, dass “homosexuell sein” eher als Genre anstatt als ein Teil einer Person gesehen wird.

[Lacht.] Genau. Aber ich habe dieses Klischee selbst bedient. Dass eine schwarze und lesbische Frau auch nur das auf der Leinwand sein kann und nichts anderes. Diese verzerrte Denkweise, dass eine Rolle dasselbe ist, wie man selbst, nur weil der Regisseur möchte, dass ich eine Frau spiele, die auch schwarz und lesbisch ist. Wenn ich auf mich allein gestellt gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht selbst sabotiert.

Zum Glück hast du das nicht.

Meine Frau Lauren half mir dabei zu erkennen, was für ein Privileg es ist, eine schwarze lesbische Frau zu sein und eine schwarze lesbische Frau auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Anderen damit zu zeigen, dass es sich nicht nur um eine fiktive Figur handelt, sondern dass diese Person existiert. Das war eine echte Erkenntnis für mich.

Als Schauspielerin schlüpfst du immer wieder in verschiedene Rollen. Wie bringst du dich selbst in deiner Arbeit ein?

Ich habe lange gedacht, dass ich bei der Schauspielerei alles vergessen muss – wer ich bin, meine ganze Geschichte. Dass ich eine völlig andere Person werden muss. Bis mir einer meiner Schauspiellehrer sagte: „Samira, dort oben gibt es niemanden wie dich. Jede Figur, die du zum Leben erweckst, kann nur durch DEINE Lebenserfahrungen und die Art, wie DU durch die Welt gehst, beeinflusst werden.” Diese Vorstellung war für mich persönlich die Antwort auf viele Dinge.

Du hast schon in jungen Jahren angefangen, auf der Bühne zu stehen …

Ich war 9 oder 10 Jahre alt. Ich weiß noch, wie ich zu meinen Eltern sagte: „Es gibt dieses Theater Camp. Da muss ich hin.”. Ich nahm während der gesamten High School-Zeit an diesem Programm der Howard University teil. Es hat mir viel Selbstvertrauen gegeben und mich mit einem Teil von mir vertraut gemacht, der heute einen Großteil meiner Identität ausmacht.

Was hat dich am Theater gereizt?

In der Grundschule gab es eine Veranstaltung, bei der Kinder auf der Bühne Gedichte vorgetragen haben. Als ich damals diesem einem Mädchen zuhörte, fühlte es sich für mich an wie Schauspielerei. Sie hatte diese Kraft. Plötzlich saßen alle aufrecht auf ihren Plätzen – das gesamte Publikum hörte aufmerksam zu. Auf der Bühne haben deine Worte und dein Körper eine Kraft und Wirkungsmacht… Ich wusste, dass ich auch dort oben stehen will.

Ich kenne dieses Gefühl, genau zu wissen, was richtig ist. Gab es noch andere Momente in deiner Kindheit, die dich beeinflusst haben?

Ich denke da sofort an meine Mutter und meine Schwester. Sie sind zwei der stärksten Frauen, die ich kenne. Meine Schwester hat fünf Kinder und ihr eigenes Unternehmen. Meine Mutter hat zwei Doktortitel. Ich versuche quasi, den Rückstand aufzuholen. Ich erinnere mich an die Geschichten meiner Mutter von früher: Widrigkeiten, aber auch Freude und Stolz darüber, in der heutigen Welt eine wichtige, erfolgreiche schwarze Frau zu sein.

Inzwischen bist du selbst Mutter. Noch dazu von einem Kleinkind.

Die Ehe ist die größte Herausforderung meines bisherigen Lebens. [Lacht.] Sie bedeutet, jeden Tag zur selben Person Ja zu sagen. Es ist eine wunderschöne Erfahrung. Und dann kommt ein Baby ins Spiel. Gar nicht so einfach! Aber das Elternsein hat mein gesamtes Bewusstsein erweitert. Es hat mir gezeigt, dass meine Fähigkeit zu lieben und meine Geduld größer sind, als ich dachte. Aber manchmal haben mich Situationen auch an meine Grenzen gebracht.

Eltern sind Held:innen. Ich habe zwei Wochen auf meine zweijährige Nichte aufgepasst. Ich war danach völlig K.o.

Zwei Wochen! Das ist lang.

Ich dachte mir, Muttertag sollte wirklich…

…jeden Tag sein. Ja, ich weiß. Und wenn man bedenkt, dass manche Mütter das allein durchziehen… Aber ja, die Familie, die wir geschaffen haben, ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Herauszufinden, wie man Mutter und Ehefrau ist, ist die größte Herausforderung in meinem Leben.

Wie ermutigst du deine Tochter und andere Menschen, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist?

Meine Frau und ich gehen bewusst mit gutem Beispiel voran. Wir sind zwei Frauen und seit 6 Jahren verheiratet. Wir haben eine stabile und liebevolle Familie. Wir können händchenhaltend die Straße entlang gehen. Wir bringen unsere Tochter gemeinsam zur Schule. Dinge, von denen viele Menschen nicht einmal träumen können. Ich bin stolz auf die Familie, die ich geschaffen habe, wirklich sehr.

Du hast einen so authentischen, einzigartigen Ausdruck – selbst in Sachen Stil.

Meine Eltern waren Pastoren. Ich war jeden Tag in der Kirche und trug Kirchenkleidung. In der Highschool gab es dann eine Zeit, in der ich nicht wusste, wer oder was ich bin. Wenn ich zurückblicke, war das der Punkt, an dem ich mir meiner queeren Identität bewusst geworden bin. Ich erinnere mich, wie ich die umgedrehten Caps und Trikots meines Bruders bewunderte und sie in meinen Rucksack stopfte, damit meine Familie nicht mitbekam, dass ich die Sachen in der Schule getragen habe. Schließlich fand ich mich irgendwo zwischen umgedrehten Caps und Kirchenkleidung wieder.

Wenn wir darauf konditioniert sind, uns einem geschlechtsspezifischen Stereotyp entsprechend zu kleiden, kann es herausfordernd sein, seinen eigenen Platz zu finden.

Man verbringt Jahre damit, herauszufinden: Wer möchte ich sein? Was will ich repräsentieren? Andy Warhol sagte: „Kunst ist das, womit man durchkommen kann.” Genau das habe ich mich gefragt, wenn ich ein Outfit zusammengestellt habe. „Was kann Samira anziehen, womit sonst niemand durchkommt?”. Ich glaube, ich habe damit die perfekte Möglichkeit gefunden, auf spielerische Weise kreativ zu sein.

Lass uns über das beeindruckende Portrait reden, das du mit dem LEGO Team kreiert hast.

Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit wirklich leidenschaftlichen, fürsorglichen und aufmerksamen Menschen zusammenarbeite. Es war großartig. Sie haben mir dabei geholfen, mich selbst und meine Geschichte wertzuschätzen. Es war wundervoll, in einen Raum voller Menschen zu kommen, die auf Worte Taten folgen lassen.

Das Projekt scheint eine Menge Kreativität und Selbstbeobachtungen auszulösen.

Der ganze Prozess war sehr erkenntnisreich und aufbauend. Das Team hat mich ermutigt, mir verschiedene Bereiche meines Lebens anzuschauen und mich damit kritisch auseinanderzusetzen. Manchmal verließ ich daher die Treffen und war emotional sehr berührt, aber immer voller Inspiration. Ich lasse mich gerne von den kreativen Prozessen anderer inspirieren und auch davon, wie sie über die Welt und Kunst denken.

Welche Motive stechen in dem Porträt besonders hervor?

Ein paar meiner Tattoos. Das eine heißt Nsoromma, das ist ein westafrikanisches Adinkra- Symbol. Es war mein erstes Tattoo und bedeutet „Kind des Himmels”. Für mich symbolisiert es, dass meine Anwesenheit hier auf der Erde kein Fehler ist, sondern von Gott gewollt.

Bei dem Projekt Pieces of Me geht es darum, die einzigartigen Facetten unserer Identität zu feiern. Welchen persönlichen Rat würdest du LGBTQIA+ Menschen geben, damit sie sich selbst besser annehmen können?

Ratschläge sind schwierig, weil Lebenswege individuell sind. Aber was mir im Leben geholfen hat, ist die Erkenntnis, dass wenn mir niemand sonst den Rücken stärkt, ich das für mich selbst tun kann. Ich muss mich selbst lieben und meinen Selbstwert kennen. Wenn man in einem Umfeld aufwächst, in dem einem nie gezeigt wird, dass man wichtig ist, ist es nicht einfach, an sich selbst zu glauben. Aber ich weiß, dass jede:r seinen Weg ändern kann, egal an welchem Punkt man sich befindet. Man muss an sich selbst glauben. Selbstakzeptanz ist ein Weg – ihn zu gehen hat mich verändert, gerettet und es mir möglich gemacht, aufzublühen.

Nachdem wir das Gespräch beendet haben und Samira zu ihrer hoch erfreuten, zweijährigen Tochter zurückgekehrt ist, denke ich über das Kaleidoskop von Portraits nach, das entstehen würde, wenn jede:r sich fragt: „Wenn du ein LEGO Portrait kreieren würdest, das DICH feiert: Wie würde es aussehen? Welche Facetten deiner Identität würdest du am liebsten zeigen?” Es würde zweifellos wiederkehrende Motive geben, die unsere gemeinsamen menschlichen Erlebnisse widerspiegeln – Liebe, Akzeptanz, Gemeinschaft, künstlerischer Ausdruck und Kreativität. Aber ebenso faszinierend wäre die schillernde Vielfalt an Eigenheiten und Besonderheiten, die uns so wunderbar einzigartig machen.