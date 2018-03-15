The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) announced its list of nominees for the annual British Academy Game Awards today, with Hellblade: Senua's Sacrifice leading the pact with nine total nominations.
Following behind Hellblade, Horizon Zero Dawn received eight total nominations, with What Remains of Edith Finch and The Legend of Zelda: Breath of the Wild following behind with seven and five nominations, respectively.
Check out the full list of nominees, as detailed by BAFTA, below. The award show is set to take place on Thursday, April 12th.
ARTISTIC ACHIEVEMENT
- CUPHEAD
- GOROGOA
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- HORIZON ZERO DAWN
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- UNCHARTED: THE LOST LEGACY
AUDIO ACHIEVEMENT
- CALL OF DUTY: WORLD WAR II
- DESTINY 2
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- HORIZON ZERO DAWN
- STAR WARS BATTLEFRONT II
- UNCHARTED: THE LOST LEGACY
BEST GAME
- ASSASSIN’S CREED ORIGINS
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- HORIZON ZERO DAWN
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- SUPER MARIO ODYSSEY
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
BRITISH GAME
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- MONUMENT VALLEY 2
- REIGNS: HER MAJESTY
- THE SEXY BRUTALE
- SNIPER ELITE 4
- TOTAL WAR: WARHAMMER II
DEBUT GAME
- CUPHEAD
- GOROGOA
- HOLLOW KNIGHT
- NIGHT IN THE WOODS
- THE SEXY BRUTALE
- SLIME RANCHER
EVOLVING GAME
- CLASH ROYALE
- FINAL FANTASY
- FORTNITE
- OVERWATCH
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE
FAMILY
- JUST DANCE 2018
- LEGO WORLDS
- MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE
- MONUMENT VALLEY 2
- SNIPPERCLIPS
- SUPER MARIO ODYSSEY
GAME BEYOND ENTERTAINMENT
- BURY ME, MY LOVE
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- LAST DAY OF JUNE
- LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM
- NIGHT IN THE WOODS
- SEA HERO QUEST VR
GAME DESIGN
- ASSASSIN’S CREED ORIGINS
- HORIZON ZERO DAWN
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- NIER AUTOMATA
- SUPER MARIO ODYSSEY
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
GAME INNOVATION
- GOROGOA
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- NIER AUTOMATA
- SNIPPERCLIPS
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
MOBILE GAME
- BURY ME, MY LOVE
- GOLF CLASH
- GOROGOA
- KAMI 2
- MONUMENT VALLEY
- STRANGER THINGS: THE GAME
MULTIPLAYER
- DIVINITY: ORIGINAL SIN 2
- FORTNITE
- GANG BEASTS
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- SPLATOON 2
- STAR TREK BRIDGE CREW
MUSIC
- CUPHEAD
- GET EVEN
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- HORIZON ZERO DAWN
- THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
NARRATIVE
- HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
- HORIZON ZERO DAWN
- NIGHT IN THE WOODS
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
- WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
ORIGINAL PROPERTY
- CUPHEAD
- GOROGOA
- HORIZON ZERO DAWN
- NIGHT IN THE WOODS
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
PERFORMER
- ABUBAKAR SALIM as Bayek in Assassin’s Creed Origins
- ASHLY BURCH as Aloy in Horizon Zero Dawn
- CLAUDIA BLACK as Chloe Frazer in Uncharted: The Lost Legacy
- LAURA BAILEY as Nadine Ross in Uncharted: The Lost Legacy
- MELINA JUERGENS as Senua in Hellblade: Senua’s Sacrifice
- VALERIE ROSE LOHMAN as Edith Finch in What Remains of Edith Finch