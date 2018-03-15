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'Hellblade: Senua's Sacrifice' Leads The Nominees For BAFTA's Game Awards

Awards take place on April 12th

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) announced its list of nominees for the annual British Academy Game Awards today, with Hellblade: Senua's Sacrifice leading the pact with nine total nominations. 

Following behind Hellblade, Horizon Zero Dawn received eight total nominations, with What Remains of Edith Finch and The Legend of Zelda: Breath of the Wild following behind with seven and five nominations, respectively. 

Check out the full list of nominees, as detailed by BAFTA, below. The award show is set to take place on Thursday, April 12th. 

ARTISTIC ACHIEVEMENT

  • CUPHEAD
  • GOROGOA
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • HORIZON ZERO DAWN
  • THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  • UNCHARTED: THE LOST LEGACY

AUDIO ACHIEVEMENT

  • CALL OF DUTY: WORLD WAR II
  • DESTINY 2
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • HORIZON ZERO DAWN
  • STAR WARS BATTLEFRONT II
  • UNCHARTED: THE LOST LEGACY

BEST GAME

  • ASSASSIN’S CREED ORIGINS
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • HORIZON ZERO DAWN
  • THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  • SUPER MARIO ODYSSEY
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

BRITISH GAME

  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • MONUMENT VALLEY 2
  • REIGNS: HER MAJESTY
  • THE SEXY BRUTALE
  • SNIPER ELITE 4
  • TOTAL WAR: WARHAMMER II

DEBUT GAME

  • CUPHEAD
  • GOROGOA
  • HOLLOW KNIGHT
  • NIGHT IN THE WOODS
  • THE SEXY BRUTALE
  • SLIME RANCHER

EVOLVING GAME

  • CLASH ROYALE
  • FINAL FANTASY
  • FORTNITE
  • OVERWATCH
  • PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
  • TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

FAMILY

  • JUST DANCE 2018
  • LEGO WORLDS
  • MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE
  • MONUMENT VALLEY 2
  • SNIPPERCLIPS
  • SUPER MARIO ODYSSEY

GAME BEYOND ENTERTAINMENT

  • BURY ME, MY LOVE
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • LAST DAY OF JUNE
  • LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM
  • NIGHT IN THE WOODS
  • SEA HERO QUEST VR

GAME DESIGN

  • ASSASSIN’S CREED ORIGINS
  • HORIZON ZERO DAWN
  • THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  • NIER AUTOMATA
  • SUPER MARIO ODYSSEY
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

GAME INNOVATION

  • GOROGOA
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  • NIER AUTOMATA
  • SNIPPERCLIPS
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

MOBILE GAME

  • BURY ME, MY LOVE
  • GOLF CLASH
  • GOROGOA
  • KAMI 2
  • MONUMENT VALLEY
  • STRANGER THINGS: THE GAME

MULTIPLAYER

  • DIVINITY: ORIGINAL SIN 2
  • FORTNITE
  • GANG BEASTS
  • PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
  • SPLATOON 2
  • STAR TREK BRIDGE CREW

MUSIC

  • CUPHEAD
  • GET EVEN
  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • HORIZON ZERO DAWN
  • THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

NARRATIVE

  • HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
  • HORIZON ZERO DAWN
  • NIGHT IN THE WOODS
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH
  • WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

ORIGINAL PROPERTY

  • CUPHEAD
  • GOROGOA
  • HORIZON ZERO DAWN
  • NIGHT IN THE WOODS
  • PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
  • WHAT REMAINS OF EDITH FINCH

PERFORMER

  • ABUBAKAR SALIM as Bayek in Assassin’s Creed Origins
  • ASHLY BURCH as Aloy in Horizon Zero Dawn
  • CLAUDIA BLACK as Chloe Frazer in Uncharted: The Lost Legacy
  • LAURA BAILEY as Nadine Ross in Uncharted: The Lost Legacy
  • MELINA JUERGENS as Senua in Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • VALERIE ROSE LOHMAN as Edith Finch in What Remains of Edith Finch